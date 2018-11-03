Valbuena’dan Alex’e teşekkür – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Valbuena’dan ’e teşekkür

    Valbuena’dan <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a>’e teşekkür
    G.Saray derbisi öncesinde Fransız yıldız Valbuena'dan maç günü paylaşımı geldi. Valbuena, "Derbi günü! Renklerimizle gurur duyuyoruz" paylaşımı yaparken, tecrübeli orta sahaya de Souza'dan cevap geldi. Efsane kaptan, bu mesaja cevap olarak, "İyi şanslar kardeşim" diye yazdı. 34 yaşındaki sol açık ise 'e, "Teşekkürler kanka. Her şeyimizi vereceğiz" şeklinde samimi bir yanıt verdi. ikilinin bu diyaloğu sosyal medyada sarı-lacivertlilerden büyük beğeni aldı.

    1. 3.11.2018
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