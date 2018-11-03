Valbuena sürprizi – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Valbuena sürprizi

    Valbuena sürprizi
    F.Bahçe'nin yardımcı hocası , mücadelesinde 10'uncu haftada oynanan ve 3-1 kaybedilen MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre 3 değişik futbolcu ile çıktı. ; cezalı İslam Slimani'nin yerine Frey, Oğuz'un yerine Eljif Elmas, İsmail'in yerine ise Valbuena'ya görev verdi.
    1. 3.11.2018
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