Skrtel tarihe geçecekti! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    tarihe geçecekti!

    <a href="/index/skrtel?id=11ce09ee-688e-4eb4-bcc1-fbda6e0bc456" class="" rel="tag">Skrtel</a> tarihe geçecekti!
    Dakikalar 85'i gösterirken mutlak bir gol şansından yararlanamadı. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Jailson'un vuruşunda, Linnes'ten seken top arka direkte 'in önünde aldı. Slovak yıldızın, Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ters köşeden az farkla auta gitti. bunu gole çevirebilse tarihi bir galibiyet elde edecekti
    1. 3.11.2018
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