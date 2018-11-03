Sampaoli için görüşme zamanı! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sampaoli için görüşme zamanı!

    Sampaoli için görüşme zamanı!

    'de görevden alınan 'nun yerine anlaşılmak üzere olunan Arjantinli teknik adam için görüşmeler başlıyor.

    'de görevden alınan 'nun yerine anlaşılmak üzere olunan Arjantinli teknik adam için görüşmeler başlıyor. Çarşamba günü 'a gelen Sampaoli'nin avukatı 'le masaya oturulacak.

    'de yeni teknik adamın açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Arjantinli teknik adam 'nin avukatı , çarşamba günü 'a gelirken, bu isimle vakit kaybetmeden masaya oturulacak. derbisinin ardından, takımın başında maça çıkan Erwin Koeman'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Asbaşkanı Semih Özsoy, arayışlarının devam ettiğini belirtmişti. konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Arjantinli teknik adamın yardımcılığını yapan 'nun derbi maçı izlemek için 'a geldiği iddia edildi. Ancak 'nun İstanbul'a gelmediği öğrenildi.

    BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
    konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, Jorge Sampaoli konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere. Menajeri olmayan Sampaoli'nin, bu tür görüşmelerini yürüten avukatı , sözleşme maddeleri üzerindeki son detayları yönetimle görüşecek. Anlaşmanın tamamlanması halinde Sampaoli'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
    1. 3.11.2018 12:45
    2. Güncelleme: 3.11.2018 12:46
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