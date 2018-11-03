Linnes yine attı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    yine attı

    <a href="/index/linnes?id=dffc81cb-0b97-4508-99fd-d44ff3a082d4" class="" rel="tag">Linnes</a> yine attı
    G.Saray'ın dün ikinci golünü attı. 27 yaşındaki sağ bek ceza sahası dışından ayak dışıyla gelişine muhteşem bir gol attı. Norveçli savunmacı 2015-16'da Molde formasıyla yine Fener'e gol atmıştı.
    1. 3.11.2018
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