Koç otobüsteydi – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Koç otobüsteydi

    Koç otobüsteydi
    F.Bahçe yaklaşık 10 yıl sonra G.Saray derbisine deplasmanda başkanlık düzeyinde temsil edildi. F.Bahçe Başkanı , takım otobüsüyle maça geldi. 12 Nisan 2009'dan sonra ilk kez bir F.Bahçe Başkanı G.Saray Stadı'na katıldı.

    Bakan stattaydı
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dev derbiyi Türk Telekom Stadyumu'nda izledi. Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı eşlik etti.
    1. 3.11.2018
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