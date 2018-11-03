Koç otobüsteydi
Bakan stattaydı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dev derbiyi Türk Telekom Stadyumu'nda izledi. Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etti.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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