‘Kazanmalıydık’ – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe Antrenörü Erwin Koeman, sözlerine maçta vefat eden taraftar Koray Şener için çok üzgün olduğunu belirterek başladı ve "Bu haber bir futbol maçından daha önemli. Ailesine başsağlığı dilerim" dedi. Hollandalı hoca, "Bu maçı nasıl kazanamadık inanamıyorum. Bu maçı " diye konuştu.
    1. 3.11.2018
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