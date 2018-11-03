Kanarya’da 5 eksik – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Kanarya’da 5 eksik

    Kanarya’da 5 eksik
    Sarı-lacivertli ekipte 4'ü sakat 5 isim yoktu. A.Gücü maçında kırmızı kart gören Slimani'nin haricinde, sakatlıkları devam eden , , ve Oğuz Kağan görev alamadı.
    1. 3.11.2018
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