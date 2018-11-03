İki Hasan tartıştı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    İki Hasan tartıştı

    İki Hasan tartıştı
    36. dakıkada Hasan Ali ile G.Saray yardımcı hocası arasında gerginlik çıktı. Taç atışı sırasında tartışan ikiliyi Cimbom'un hocası ile F.Bahçe yardımcı antrenörü Koeman sakinleştirdi
    1. 3.11.2018
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