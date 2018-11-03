Fenerbahçe'de gözler Anderlecht maçına çevrildi – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'de gözler maçına çevrildi

    Fenerbahçe'de gözler Anderlecht maçına çevrildi

    Futbol Takımı, UEFA D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü sahasında temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Futbol Takımı, UEFA D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü sahasında temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 'deki derbisinden 2-2'lik skorla ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe 'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştı.

    Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

    Yarın izin yapacak Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarına 5 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

    1. 3.11.2018 14:42
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