Fenerbahçe'de gözler Anderlecht maçına çevrildi
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinden 2-2'lik skorla ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştı.
Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Yarın izin yapacak Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarına 5 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
- 3.11.2018 14:42
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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