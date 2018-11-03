Fenerbahçe yıkılmıyor
Kanarya, 2-0 geriye düşse de yine yenilmedi. Rakibiyle oynadığı son 8 maçın 3’ünü kazanıp 5’inde berabere kaldı. Valbuena 1 gol, 1 asistle Fener’i sırtladı
SERİYİ KORUDU
Kanarya dün gece sadece skoru tutmakla kalmadı, rakibine karşı son yıllarda yenilmeme serisi de devam ettirmiş oldu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'a karşı çıktığı yenilmezliğini 8 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılarla oynadığı söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 5. kez de beraberlik yaşadı; 2-0 geriye düşse de rakibine teslim olmadı.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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