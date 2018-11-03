Fenerbahçe yıkılmıyor – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    yıkılmıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> yıkılmıyor

    Kanarya, 2-0 geriye düşse de yine yenilmedi. Rakibiyle oynadığı son 8 maçın 3’ünü kazanıp 5’inde berabere kaldı. Valbuena 1 gol, 1 asistle Fener’i sırtladı

    , UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Anderlecht maçının bir benzerine dün de karşısında imza attı. Sarı-lacivertli takım 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2'ye getirip 1 puanı kurtardı. Penaltıdan takımın ilk golünü kaydedip bir de asist yapan adına gecenin en iyi isimlerinden biri olurken, bu sezonki gol siftahını da derbisinde yapmış oldu.


    SERİYİ KORUDU
    Kanarya dün gece sadece skoru tutmakla kalmadı, rakibine karşı son yıllarda yenilmeme serisi de devam ettirmiş oldu. Sarı-lacivertli takım, 'a karşı çıktığı yenilmezliğini 8 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılarla oynadığı söz konusu maçlarda 3 galibiyet elde eden , 5. kez de beraberlik yaşadı; 2-0 geriye düşse de rakibine teslim olmadı.
    1. 3.11.2018
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