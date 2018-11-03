F.Bahçe’de Erwin Koeman planı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe’de planı

    F.Bahçe’de <a href="/index/erwin-koeman?id=408658f1-ce7d-4331-9429-1f12b79fa684" class="" rel="tag">Erwin Koeman</a> planı
    F.Bahçe'de ?Cocu'nun gönderilmesinin ardından gözler yeni hoca arayışlarına çevrilmişken, yardımcı antrenör 'ın takımda kalması gündemde. Derbide alınan sonuç ve sergilenen başarılı futbolun ardından camiada Koeman ile sezon sonuna kadar devam edileceği konuşuluyor. Derbide takımın başında çıkan Koeman, daha önce PSV ve Feyenoord'u çalıştırmış, kardeşi Ronald Koeman ile Southampton ve Everton'da başarılı sezonlar geçirmişti.
    1. 3.11.2018
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