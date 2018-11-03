Andre Ayew: Biraz daha saygı bekliyoruz
Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, Galatasaray maçı öncesi ısınmaya çıktıkları esnada Donk ile yaşadığı gerginlikle alakalı biraz daha fazla saygı beklediklerini söyledi.
"Bu tür maçlarda biraz daha saygı bekliyoruz"
Mücadele öncesi ısınmaya çıktıklarında Ryan Donk ile yaşadıkları gerginliğin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi:
"Futbolun bir parçası özellikle de derbi maçlarının bir parçası. Bütün dünyanın izlediği bir maçta tabi ki biraz daha saygı bekliyoruz. Yaptığı hareketten çok mutlu olmadık ama geçti artık önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor."
- 3.11.2018 01:03
- Güncelleme: 3.11.2018 01:50
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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