"Adaletsizlik var" – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    "Adaletsizlik var"

    "Adaletsizlik var"

    “Bize göre de kırmızı kartlarda adaletsizlik var; onlara daha fazla gösterilmeli. sarı gördü, şaşırdık”

    F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 'e cevap verdi. yönetimi tarafından çok iyi ağırlandıklarını belirten Özsoy, "Sayın başkan dahil yöneticilerine teşekkür ederiz, yukarıda iyi ağırlandık. Maçtan sonra saha içinde yaşananlarda sahada kaldı diye düşünüyoruz. Tünelde yukarıda kayda değer hiçbir şey olmadı, fakat sahada birkaç itişme oldu" dedi. Özsoy şöyle devam etti: "Karşılaşma sonrasında çıkan sayısında haksızlık var. Fatih hocanın dediğine ne diyebilirim kendisine sorun. Bize göre de kırmızı kartlarda şöyle adaletsizlik var onlara daha fazla gösterilmeli. 'ya sarı kart olduğu söylendi, bizim tarafımızda büyük sürprizle karşılandı."
    1. 3.11.2018
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