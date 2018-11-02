Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra forma şansı bulduğuna değinen Valbuena, "Mutluyum uzun bir aradan sonra sahada bulunduğum ve takımıma da katkı verdiğim için. Çalışkan bir oyuncuyum. Bu yüzden bu süreç benim için zor geçti. Ben kendimi, kalitemi biliyorum ve hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. İki aydır forma giyemiyordum. Bu akşam sahaya çıktım. Önemli olan Valbuena değil, takım. Ama elimizden geleni verdik. Devre arası çok üzücü bir haber aldık. Bir genç arkadaşımızın maç öncesi hayatını kaybettiğini duyduk. Bu haberden sonra mücadelemiz daha da arttı. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.



"HAYATIM BOYUNCA PES ETMEDİM"

Forma şansı bulamadığı dönemde de pes etmediğini ve hep çok çalıştığını belirten Valbuena, "Hayatım boyunca pes etmedim. Çalışmaktan vazgeçmeden. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım hep ve çok çalıştım. Eğer bir oyuncu oynamıyorsa bir sorun vardır orada ama en önemlisi takım. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak bugün güzel bir mücadele koyduk ortaya. İnsanların benden beklentisini biliyorum. Bunun bilincinde çıktım sahaya. Belki uzun süredir oynamadığım için kafalarında şüphe vardı. Ama ben çıkıp mücadele ettim" ifadelerini kullandı.