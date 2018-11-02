Valbuena: "Hayatım boyunca pes etmedim
Mathieu Valbuena, forma şansı bulamadığı dönemde de pes etmediğini ve hep çok çalıştığını belirten Valbuena, "Hayatım boyunca pes etmedim. Çalışmaktan vazgeçmeden. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım hep ve çok çalıştım." dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Uzun süre sonra forma şansı bulduğuna değinen Valbuena, "Mutluyum uzun bir aradan sonra sahada bulunduğum ve takımıma da katkı verdiğim için. Çalışkan bir oyuncuyum. Bu yüzden bu süreç benim için zor geçti. Ben kendimi, kalitemi biliyorum ve hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. İki aydır forma giyemiyordum. Bu akşam sahaya çıktım. Önemli olan Valbuena değil, takım. Ama elimizden geleni verdik. Devre arası çok üzücü bir haber aldık. Bir genç arkadaşımızın maç öncesi hayatını kaybettiğini duyduk. Bu haberden sonra mücadelemiz daha da arttı. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
"HAYATIM BOYUNCA PES ETMEDİM"
Forma şansı bulamadığı dönemde de pes etmediğini ve hep çok çalıştığını belirten Valbuena, "Hayatım boyunca pes etmedim. Çalışmaktan vazgeçmeden. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım hep ve çok çalıştım. Eğer bir oyuncu oynamıyorsa bir sorun vardır orada ama en önemlisi takım. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak bugün güzel bir mücadele koyduk ortaya. İnsanların benden beklentisini biliyorum. Bunun bilincinde çıktım sahaya. Belki uzun süredir oynamadığım için kafalarında şüphe vardı. Ama ben çıkıp mücadele ettim" ifadelerini kullandı.
- 3.11.2018 00:03
- Güncelleme: 3.11.2018 00:05
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Valbuena: "Hayatım boyunca pes etmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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