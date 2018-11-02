Tam 46 gündür galibiyete hasret – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Tam 46 gündür galibiyete hasret

    Tam 46 gündür galibiyete hasret
    Ligde 10 maçta toplamda 7, son 4 maçta ise sadece 1 gol atabilen ve 5 maçtır kazanamayan Kanarya, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor. 9 puanla 15. sırada yer alan , ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.
    1. 2.11.2018
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