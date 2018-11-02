Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mateja Kezman, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Mateja Kezman, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Eski Sırp futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde Sarı Lacivertliler'e başarı dileklerini iletirken şu ifadeleri kullandı:
"Haydi Fener!!! Çocuklar, bugün tutkunuzu, duygunuzu ve ruhunuzu göstermek zorundasınız. Dün ne olduğunu unutun, kendinize inanın, savaşın ve kazanın. Büyük Fener!"
- 2.11.2018 14:45
- Güncelleme: 2.11.2018 14:56
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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