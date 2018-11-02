Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Mateja Kezman, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Eski Sırp futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde Sarı Lacivertliler'e başarı dileklerini iletirken şu ifadeleri kullandı:

"Haydi Fener!!! Çocuklar, bugün tutkunuzu, duygunuzu ve ruhunuzu göstermek zorundasınız. Dün ne olduğunu unutun, kendinize inanın, savaşın ve kazanın. Büyük Fener!"