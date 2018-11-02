Koç’tan Cengiz’e nazikçe "Hayır" – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Koç’tan Cengiz’e nazikçe "Hayır"

    Koç’tan Cengiz’e nazikçe "Hayır"
    G.Saray Başkanı , F.Bahçe Başkanı 'u telefonla arayarak, dostluk yemeğinde buluşma ve derbiyi birlikte izleme teklifinde bulundu. Koç, "Çok isterdik ama takımla beraber olacağız, stada maç saatine yakın bir zamanda ulaşabileceğiz. Bu güzel buluşmayı başka bir yer ve zamanda ama mutlaka yapalım. Nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler" diyerek Cengiz'in davetine olumsuz yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın divan kurulu başkanları bir araya gelerek dostluk mesajı vermişlerdi.
    1. 2.11.2018
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