Kendimiz ve taraftar için
Fenerbahçeli futbolcular, “Maç sonu tribünlere gidip, doyasıya galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz” dediler
ŞIKLIK YARIŞI
Fenerbahçeli futbolcular, kulübün resmi sponsorlarından Damat'ın fotoğraf çekimleri için objektif karşısına geçtiler. Birbirinden güzel pozlar veren sarı-lacivertli oyuncular, şıklık yarışı yaptılar...
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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