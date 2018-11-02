Kendimiz ve taraftar için – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Kendimiz ve taraftar için

    Kendimiz ve taraftar için

    Fenerbahçeli futbolcular, “Maç sonu tribünlere gidip, doyasıya galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz” dediler

    Futbol? İdari Menajeri Onur Başar, futbolcuları derbiye motive etmek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. FB TV'ye konuşan Başar, "Oradaki baskıya karşılık verebilecek fizik ve mental güçteyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonu çok iyi durumda. Galibiyet için sabırsızlanıyoruz" dedi. Başar ayrıca, takım toplantısında futbolculara ait şu sözleri paylaştı: "Bu maçı hem kendimiz için hem taraftarlarımız için kazanmak zorundayız. Ve o tribünlere gidip, bu sevinci birlikte yaşamak istiyoruz."

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    Fenerbahçeli futbolcular, kulübün resmi sponsorlarından Damat'ın fotoğraf çekimleri için objektif karşısına geçtiler. Birbirinden güzel pozlar veren sarı-lacivertli oyuncular, yarışı yaptılar...
    1. 2.11.2018
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