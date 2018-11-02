Jardim’e R.Madrid kancası – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ’e R.Madrid kancası

    Jardim’e R.Madrid kancası
    'nin listesindeki Leonardo 'e teklif yağıyor. 'in yakın takibine giren Portekizli teknik direktörün ayrıca , Milan ve 'ın radarında da olduğu belirlendi.
    1. 2.11.2018
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