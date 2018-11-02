Fenerbahçe'de Koeman planı
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'de Koeman planı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Koeman planı

    , Cocu ile beraber takımın başında yer alan yardımcı antrenör ile sezon sonuna kadar devam edebilir.

    'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adam arayışlarına çevrilmişken, yardımcı antrenör 'ın takımda kalması gündemde.

    Camiada Cocu'nun yardımcılığını yapan Koeman ile bu sezon sonuna kadar devam edilip yeni sezonda yeni bir hocayla anlaşılacağı konuşuluyor. derbisi için antrenmanlarda takımı çalıştıran derbide alacağı bir galibiyetle takımda kalıcı olabilir.

    57 yaşındaki teknik adam daha önce PSV ve Feyenoord gibi takımları çalıştırmış, kardeşi Ronald Koeman ile Southampton ve Everton'da başarılı sezonlar geçirmişti.

    1. 2.11.2018 10:40
    2. Güncelleme: 2.11.2018 10:41
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