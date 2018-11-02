Fenerbahçe'de Koeman planı
Fenerbahçe, Cocu ile beraber takımın başında yer alan yardımcı antrenör Erwin Koeman ile sezon sonuna kadar devam edebilir.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adam arayışlarına çevrilmişken, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın takımda kalması gündemde.
Camiada Cocu'nun yardımcılığını yapan Koeman ile bu sezon sonuna kadar devam edilip yeni sezonda yeni bir hocayla anlaşılacağı konuşuluyor. Galatasaray derbisi için antrenmanlarda takımı çalıştıran Erwin Koeman derbide alacağı bir galibiyetle takımda kalıcı olabilir.
57 yaşındaki teknik adam daha önce PSV ve Feyenoord gibi takımları çalıştırmış, kardeşi Ronald Koeman ile Southampton ve Everton'da başarılı sezonlar geçirmişti.
- 2.11.2018 10:40
- Güncelleme: 2.11.2018 10:41
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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