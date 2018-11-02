Fenerbahçe Mihajlovic'e teklif yaptı!
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin Sırp teknik adam Mihajlovic'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'e teklifte bulunduğu belirtildi.
Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Mihajlovic ile görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yürütüyor.
Mihajlovic son olarak Sporting Lizbon'u çalıştırmıştı. (Yeni Şafak)
- 2.11.2018 10:36
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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