Fenerbahçe Mihajlovic'e teklif yaptı! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Mihajlovic'e teklif yaptı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Mihajlovic'e teklif yaptı!

    'de sportif direktör 'nin Sırp teknik adam Mihajlovic'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

    Phillip Cocu ile yollarını ayıran 'de arayışları sürüyor. Yönetimin Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'e teklifte bulunduğu belirtildi.

    Sezon başında ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Mihajlovic ile görüşmeleri Sportif Direktör yürütüyor.

    Mihajlovic son olarak 'u çalıştırmıştı. ()

    1. 2.11.2018 10:36
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