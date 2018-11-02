Teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetimin Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'e teklifte bulunduğu belirtildi.

Sezon başında Sporting Lizbon ile anlaşan ancak Portekiz kulübünde yaşananlar nedeniyle 10 gün sonra görevden ayrılan Mihajlovic ile görüşmeleri Sportif Direktör Damien Comolli yürütüyor.

Mihajlovic son olarak Sporting Lizbon'u çalıştırmıştı. (Yeni Şafak)