Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    88-84

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> 88-84 <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>

    THY Euroleague'in 5. hafta maçında , sahasında 'i 88-84 yendi.

    , THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Almanya temsilcisi 'i 88-84 yendi.

    Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, 3. kez yenildi.

    , Bayern Münih karşısında Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçı da kazandı.

    Karşılaşmaya Sloukas'ın asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler çıkararak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 15-14 üstün geçti. Bayern Münih, Booker ve Lucic'in isabetli atışlarıyla dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler Sloukas'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

    Fenerbahçe, müsabakanın ikinci periyoduna boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile basketler bularak girdi. Sarı-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermeyen Bayern Münih karşısında soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

    İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım, Barthell'in 25. dakikada üst üste bulduğu basketlerle öne geçti: 59-56. Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun art arda kaydettiği sayılarla toparlandı ve 28. dakikada 61-61 eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve dördüncü çeyreğe 65-65 eşitlikle girildi.

    Bayern Münih, son periyoda Koponen ile Williams'ın üç sayılık basketleriyle başladı. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Fenerbahçe, 34. dakikada 72-71 öne geçti. Maçın son bölümünde savunmasını sertleştiren ve Guduric ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 88-84 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 19 sayı kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH ÖZET

    1. 1.11.2018 22:31
    2. Güncelleme: 2.11.2018 00:51
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