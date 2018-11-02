Erwin Koeman'ın Fenerbahçe hayali! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'ın hayali!

    <a href="/index/erwin-koeman?id=408658f1-ce7d-4331-9429-1f12b79fa684" class="" rel="tag">Erwin Koeman</a>'ın <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> hayali!

    sonrası ’yi Galatasaray derbisine hazırlayan , artık birinci adam olmayı planlıyor. TT Stadı’ndaki derbinin sonucuna göre kariyerini şekillendirmek istiyor.

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; 'nun görevine son verilmesinin ardından 'de Galatasaray derbisine takımı hazırlayan , artık birinci adam olmak istiyor.

    57 yaşındaki teknik adam, özellikle ülkesi dışında bir ülkede çalışmayı hedefliyor. 3 sene kardeşi 'ın yardımcılığını yaptıktan sonra 'de Cocu ile çalışan Koeman, birinci adam olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hatta bu doğrultuda 'ın 'nda yardımcısı olmayı bile reddeden tecrübeli çalıştırıcının, "Kendimi gibi hissediyorum. Artık birinci olarak çalışmak istiyorum. Tüm planlarımı ve çalışmalarımı buna göre yapmak istiyorum. Yurt dışında çalışmayı düşünüyorum" dediği belirtildi.

    Hollanda basınında da 'ın en kötü ihtmalle ülkesine dönerek bir takımda çalışacağı ancak kesinlikle yardımcı olmayı kabul etmeyeceği dile getirildi.Galatasaray derbisi de önünde önemli bir fırsat olarak duran Erwin Koeman, galibiyet alınması halinde en azından ilk yarının sonuna kadar bir kredi elde etme şansına erişecek.

    Erwin Koeman, kariyerinde Feyenoord, Macaristan ve Utrecht gibi takımlarda teknik direktörlük yaptıktan sonra 2014'ten itibaren Southampton ve Everton gibi ekiplerde Ronald Koeman'ın yardımcısıydı.

    1. 2.11.2018 10:41
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