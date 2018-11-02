İşte Koeman'ın açıklamalarından satır başları:

"Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Keyif almak lazım Türkiye'nin en büyük maçı. Geçen hafta çok iyi çalıştık. Oyuncular için baskı unsuru yüksek performansı en üst düzeye çıkarmak için bazen baskıya da ihtiyacınız var."

"Valbuena'nın oynaması benim için sürpriz değil."