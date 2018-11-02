Erwin Koeman'dan Valbuena açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktöü Erwin Koeman, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte Koeman'ın açıklamalarından satır başları:
"Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Keyif almak lazım Türkiye'nin en büyük maçı. Geçen hafta çok iyi çalıştık. Oyuncular için baskı unsuru yüksek performansı en üst düzeye çıkarmak için bazen baskıya da ihtiyacınız var."
"Valbuena'nın oynaması benim için sürpriz değil."
- 2.11.2018 20:05
- Güncelleme: 2.11.2018 20:28
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Erwin Koeman'dan Valbuena açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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