Erwin Koeman'dan Valbuena açıklaması – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'dan Valbuena açıklaması

    Erwin Koeman'dan Valbuena açıklaması

    Fenerbahçe Teknik Direktöü , derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte Koeman'ın açıklamalarından satır başları:

    "Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Keyif almak lazım 'nin en büyük maçı. Geçen hafta çok iyi çalıştık. Oyuncular için baskı unsuru yüksek performansı en üst düzeye çıkarmak için bazen baskıya da ihtiyacınız var."

    "Valbuena'nın oynaması benim için sürpriz değil."

    1. 2.11.2018 20:05
    2. Güncelleme: 2.11.2018 20:28
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