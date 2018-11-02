‘Dünyanın en tehlikeli derbisi’ – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    en tehlikeli derbisi’

    ‘Dünyanın en tehlikeli derbisi’
    Ligin 11. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi İtalyanlar bir video hazırladı. Derbiyle ilgili tanıtım yapan La Gazzetta dello Sport, önceki maçlara değindi. " en tehlikesi derbisi" ifadesinin kullanıldığı videoda; G.Saray'ın eski hocası Souness'ın 'de bayrak dikmesi ve F.Bahçeli taraftar Rambo Okan'ın elinde bıçaklı görüntüsü de yer aldı.
    1. 2.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Dünyanın en tehlikeli derbisi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN