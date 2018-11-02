Derbide 27 yılda ilk kez! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Derbide 27 yılda ilk kez!

    Derbide 27 yılda ilk kez!

    , karşısında 67. dakikada kazandığı penaltıyla 27 yıl aradan sonra ilk kez ’ın sahasında penaltı kullandı.

    'de oynanan - mücadelesinde sarı-lacivertliler 27 yıl sonra penaltı kazandı. deplasmanında son olarak 4 Mayıs 2011 tarihinde , Galatasaray'a o maçta 4-1 mağlup olmuş, sarı-lacivertlilerin tek golü penaltıdan atmıştı.. Bugün oynanan derbide 67. dakikada oluşan penaltıyı gole çeviren Valbuena, Fenerbahçe'nin 27 yıllık penaltı hasretini golle sona erdirmiş oldu.
    1. 2.11.2018 22:43
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