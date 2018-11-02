Andre Ayew: Biraz daha saygı bekliyoruz – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    : Biraz daha saygı bekliyoruz

    Andre Ayew: Biraz daha saygı bekliyoruz

    ’nin Ganalı futbolcusu , maçı öncesi ısınmaya çıktıkları esnada Donk ile yaşadığı gerginlikle alakalı biraz daha fazla saygı beklediklerini söyledi.

    , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Olaylı sona eren mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin Ganalı oyuncusu , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, mücadelede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener ile ilgili üzgün olduklarını belirterek, "Şener soyadlı taraftarımız ölmüş. Bunlar aslında her zaman futbolun önüne geçiyor. Bu durumda da oyuna çok fazla yansıma yapmak çok kolay olmuyor. Bazı şeyler hayatta futboldan daha önemlidir. O da ailemizden biriydi. Fenrbahçe olarak ailesine başsağlığı diliyoruz. Umarım bu süreçte güçlü olurlar. Biz de her zaman bu süreci atlatmaları için onlara destek olacağız" şeklinde konuştu.

    "Bu tür maçlarda biraz daha saygı bekliyoruz"
    Mücadele öncesi ısınmaya çıktıklarında ile yaşadıkları gerginliğin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi:
    "Futbolun bir parçası özellikle de derbi maçlarının bir parçası. Bütün dünyanın izlediği bir maçta tabi ki biraz daha saygı bekliyoruz. Yaptığı hareketten çok mutlu olmadık ama geçti artık önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor."
    1. 3.11.2018 01:03
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