Alper Potuk: "Psikolojik olarak iyi değiliz"
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Sarı lacivertli futbolcu Alper Potuk; "Camiamıza yakışmayan bir başlangıç... Zor durumlardan geçiyoruz, psikolojik olarak çok iyi değiliz. Böyle maçlar her zaman farklı olmuştur. Fenerbahçe camiası hep altından kalkmıştır. Herkes inanıyor bugün. Terse çevirmek için adımı atmamız lazım." dedi.
"HOCALAR GELİP GİDEBİLİR"
"Bizler profesyoneliz. Hocalar gelip gidebilir. Her zaman işimize bakarız. Koeman'ın ilk maçı başımızda... İnşallah 3 puanla döneriz."
- 2.11.2018 20:01
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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