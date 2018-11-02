Sarı lacivertli futbolcu Alper Potuk; "Camiamıza yakışmayan bir başlangıç... Zor durumlardan geçiyoruz, psikolojik olarak çok iyi değiliz. Böyle maçlar her zaman farklı olmuştur. Fenerbahçe camiası hep altından kalkmıştır. Herkes inanıyor bugün. Terse çevirmek için adımı atmamız lazım." dedi.

"HOCALAR GELİP GİDEBİLİR"

"Bizler profesyoneliz. Hocalar gelip gidebilir. Her zaman işimize bakarız. Koeman'ın ilk maçı başımızda... İnşallah 3 puanla döneriz."