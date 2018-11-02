Alper Potuk: "Psikolojik olarak iyi değiliz" – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    : "Psikolojik olarak iyi değiliz"

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a>: "Psikolojik olarak iyi değiliz"

    'nin tecrübeli futbolcusu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    Sarı lacivertli futbolcu ; "Camiamıza yakışmayan bir başlangıç... Zor durumlardan geçiyoruz, psikolojik olarak çok iyi değiliz. Böyle maçlar her zaman farklı olmuştur. camiası hep altından kalkmıştır. Herkes inanıyor bugün. Terse çevirmek için adımı atmamız lazım." dedi.

    "HOCALAR GELİP GİDEBİLİR"
    "Bizler profesyoneliz. Hocalar gelip gidebilir. Her zaman işimize bakarız. Koeman'ın ilk maçı başımızda... İnşallah 3 puanla döneriz."

    1. 2.11.2018 20:01
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