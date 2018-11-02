15’lik oyuncuya profesyonel imza – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    15’lik oyuncuya profesyonel imza

    15’lik oyuncuya profesyonel imza
    Altyapıdan yetişen Gürol Demirezen, dün ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2003 doğumlu oyuncunun imza törenine sarı lacivertlilerin sportif direktörü Comolli ile altyapı teknik koordinatörü David Badia Cequer katıldı. Artık daha çok çalışacağını söyleyen Gürol, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" sözünü verdi.
    1. 2.11.2018
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