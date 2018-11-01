Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..." – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    : "'den teklif alırsam..."

    Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."

    teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Milliyet'ten 'ye konuşan tecrübeli hoca, "'nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. Teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam" ifadelerini kullandı.

    Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen , " derbisi kötü gidişi bitirmek için bir şanstır" dedi.

    Fenerbahçe'nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi:

    -Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır.

    VOLKAN, AATIF VE DİRAR...
    -Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleciden 'ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük-küçük farkı olmaz. Tek yol çalışmaktır.

    -Cuma günü Galatasaray'la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim.

    -Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar'ın bir an önce affedilmesi yararlı olur

    -33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700'den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe'den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!

    1. 1.11.2018 11:21
    2. Güncelleme: 1.11.2018 11:43
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