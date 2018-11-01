Van Bommel: Cocu şanssız – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Van Bommel: Cocu şanssız

    Van Bommel: Cocu şanssız

    PSV’nin hocası Van Bommel, Phillip Cocu’nun gönderilmesiyle ilgili ülke basınına konuştu.

    Hollandalı çalıştırıcı "Yaptığımız iş her zaman risk içeriyor. Çoğu zaman da skor odaklı olduğu için biz teknik direktörler baskı altındayız. Türkiye'de taraftarlar duygularını yoğun yaşıyor. Cocu şanssızdı. Bu durum normal" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'DE ZEVK ALMAMIŞ!

    F.Bahçe'den dünyaları kazanmasına rağmen sahada karşılığını veremeyen Robin van Persie ilginç bir açıklama yaptı. Tecrübeli forvet "Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim. Artık futbol oynamaktan keyif almıyordum. Feyenoord'a döndüğümde yeniden heyecanlandım" diye konuştu. Robin van Persie, Türkiye kariyerini sahalardan çok revirde geçirmişti.

    1. 1.11.2018
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