Van Bommel: Cocu şanssız
PSV’nin hocası Van Bommel, Phillip Cocu’nun gönderilmesiyle ilgili ülke basınına konuştu.
Hollandalı çalıştırıcı "Yaptığımız iş her zaman risk içeriyor. Çoğu zaman da skor odaklı olduğu için biz teknik direktörler baskı altındayız. Türkiye'de taraftarlar duygularını yoğun yaşıyor. Cocu şanssızdı. Bu durum normal" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE ZEVK ALMAMIŞ!
F.Bahçe'den dünyaları kazanmasına rağmen sahada karşılığını veremeyen Robin van Persie ilginç bir açıklama yaptı. Tecrübeli forvet "Türkiye'de heyecanımı yitirmiştim. Artık futbol oynamaktan keyif almıyordum. Feyenoord'a döndüğümde yeniden heyecanlandım" diye konuştu. Robin van Persie, Türkiye kariyerini sahalardan çok revirde geçirmişti.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Van Bommel: Cocu şanssız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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