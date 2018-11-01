Tecrübe farkı!
Takımı derbiye hazırlayan Koeman, cezalı Slimani’nin yokluğunda forvete Soldado’yu koyacak. Kariyeri boyunca birçok kritik maça çıkan İspanyol’un tercih nedeni tecrübesi
'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'
Kariyerinde Real Madrid, Valencia, Villarreal, Tottenham gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki forvetin bu tür kritik maçlara alışkın olması nedeniyle Koeman'ın gözünde öne çıktığı kaydedildi. Usta kramponun tecrübesinden faydalanmak isteyen Hollandalı hocanın, Soldado ile idman sonraları bire bir özel görüşmeler yapıp moral verdiği de ifade edildi. Bu sezon ligde sadece 5 maçta oynayıp 2'sine 11'de başlayabilen Soldado da bu şansı kullanıp formayı vermek istemiyor. İspanyol'un "Bu benim için büyük bir fırsat" dediği gelen haberler arasında.
YEDEK KUVVET FREY
Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 maçta 2 gol, 1 asist üreten Michael Frey ise derbide yedek soyunacak. İsviçreli forvet hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek. Koeman, 24 yaşındaki futbolcuyu oyunun gidişatına göre yedek kuvvet olarak sahaya sürecek.
27 YILDIR PENALTISIZ
Fenerbahçe, 27 yıldır Galatasaray deplasmanında penaltı kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, son penaltıyı Ali Sami Yen Stadı'nda Aykut Kocaman ile gole çevirmişti.
12
Soldado, geçen sezon başında geldiği sarı- lacivertli kulüpte toplam 41 resmi maçta oynadı. Bunların 28'ine ilk 11 başlayıp 12 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan 33 yaşındaki santrfor, bu sezon ise henüz golle tanışamadı.
BAŞKAN KAMP KURDU
G.Saray derbisini hem taraftarla barışmak hem de moral bulmak için fırsat olarak gören Fenerbahçe'de yönetim de seferber oldu. Samandıra'ya adeta kamp kuran yöneticiler, oyuncular üstünde moral etkisi bırakmak istiyorlar. Özellikle başkan Ali Koç'un sürekli tesislere gelerek teknik ekip ve futbolcularla görüşme yaptığı bildirildi.
- 1.11.2018
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Tecrübe farkı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.