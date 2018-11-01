Tecrübe farkı!
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Tecrübe farkı!

    Tecrübe farkı!

    Takımı derbiye hazırlayan Koeman, cezalı Slimani’nin yokluğunda forvete ’yu koyacak. Kariyeri boyunca birçok kritik maça çıkan İspanyol’un tercih nedeni tecrübesi

    , Ankaragücü'ye 3-1 yenilirken forveti İslam Slimani'yi de kırmızı kart nedeniyle kaybetmiş, maç sonrası da hocası Cocu'yu göndermişti. Yarın oynanacak kritik karşılaşmasına takımı hazırlayan yardımcı hoca Roland Koeman'ın forvette kimi tercih edeceği merak ediliyordu. Hollandalı çalıştıcının, kafasındaki isim ise büyük oranda netleşti. Buna göre sarı-lacivertli takımın yarınki zorlu derbiye Roberto ile çıkacağı bildirildi. Bundaki en büyük etkenin de İspanyol santrforun tecrübesi olarak gösterildi.

    'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

    Kariyerinde , Valencia, Villarreal, Tottenham gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki forvetin bu tür kritik maçlara alışkın olması nedeniyle Koeman'ın gözünde öne çıktığı kaydedildi. Usta kramponun tecrübesinden faydalanmak isteyen Hollandalı hocanın, Soldado ile idman sonraları bire bir özel görüşmeler yapıp moral verdiği de ifade edildi. Bu sezon ligde sadece 5 maçta oynayıp 2'sine 11'de başlayabilen Soldado da bu şansı kullanıp formayı vermek istemiyor. İspanyol'un "Bu benim için büyük bir fırsat" dediği gelen haberler arasında.

    YEDEK KUVVET FREY

    Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 2 maçta 2 gol, 1 asist üreten Michael Frey ise derbide yedek soyunacak. İsviçreli forvet hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek. Koeman, 24 yaşındaki futbolcuyu oyunun gidişatına göre yedek kuvvet olarak sahaya sürecek.

    27 YILDIR PENALTISIZ

    Fenerbahçe, 27 yıldır Galatasaray deplasmanında penaltı kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, son penaltıyı Ali Sami Yen Stadı'nda ile gole çevirmişti.

    12

    Soldado, geçen sezon başında geldiği sarı- lacivertli kulüpte toplam 41 resmi maçta oynadı. Bunların 28'ine ilk 11 başlayıp 12 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan 33 yaşındaki santrfor, bu sezon ise henüz golle tanışamadı.

    BAŞKAN KAMP KURDU

    G.Saray derbisini hem taraftarla barışmak hem de moral bulmak için fırsat olarak gören Fenerbahçe'de yönetim de seferber oldu. Samandıra'ya adeta kamp kuran yöneticiler, oyuncular üstünde moral etkisi bırakmak istiyorlar. Özellikle başkan 'un sürekli tesislere gelerek teknik ekip ve futbolcularla görüşme yaptığı bildirildi.
    1. 1.11.2018
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