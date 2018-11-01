Obradovic: Takımımdan çok memnunum

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir maç çıkardıklarını ve çok iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, basketbol açısından çok güzel bir maç oynandığını belirtti.

Takımında çok fazla kaliteli oyuncu olduğunu ve bunu maçta gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, "Takımımın oyunundan çok memnunum. Onları tebrik ediyorum. Önemli şeylerden biri, kenardan gelen oyuncuların katkısı. Green'in çok fazla süre almaması normal çünkü takıma yeni katıldı ve henüz bizimle 2 antrenman yaptı. Her zaman, sahaya giren herkesin maksimumuyla oynaması gerektiğini vurgularım. Normalde tek bir oyuncudan bahsetmekten hoşlanmam ama bu akşam Sinan, oynadığı bölümde takıma çok katkıda bulundu. Bizim buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Önlerinde çok uzun bir sezon olduğunu ve oyuncuların ne kadar süre alırlarsa alsınlar ellerinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Çok güzel bir taraftarımız var ve bütün rakiplerimizin burada oynamaktan zevk aldığını düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ama onlara ilk saniyeden itibaren ihtiyacımız var. Maç için burada olmaları, izlemeleri güzel ama son 5 dakikadaki desteğe maçın başından itibaren ihtiyacımız var. Pazar günü Anadolu Efes karşısında da aynı desteği bekliyoruz. Bu bizim için önemli."

Radonjic: "Savunmada daha iyi oynamamız gerekiyordu"

Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, sözlerine galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik ederek başladı.

İlk yarıda hücumda iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Radonjic, "Hücumda iyiydik ama çok fazla sayı yedik. Savunmada daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ama son birkaç dakikada bazı şeyleri kaybettik. Hücum açısından kötü kararlar aldık. Onlar da bunu avantaja çevirerek sayı üretti." diye konuştu.