Obradovic: Takımımdan çok memnunum
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih maçı sonrası "Takımımın oyunundan çok memnunum" diye konuştu.
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi bir maç çıkardıklarını ve çok iyi bir takımı yendiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, basketbol açısından çok güzel bir maç oynandığını belirtti.
Takımında çok fazla kaliteli oyuncu olduğunu ve bunu maçta gösterdiklerini vurgulayan Obradovic, "Takımımın oyunundan çok memnunum. Onları tebrik ediyorum. Önemli şeylerden biri, kenardan gelen oyuncuların katkısı. Green'in çok fazla süre almaması normal çünkü takıma yeni katıldı ve henüz bizimle 2 antrenman yaptı. Her zaman, sahaya giren herkesin maksimumuyla oynaması gerektiğini vurgularım. Normalde tek bir oyuncudan bahsetmekten hoşlanmam ama bu akşam Sinan, oynadığı bölümde takıma çok katkıda bulundu. Bizim buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Önlerinde çok uzun bir sezon olduğunu ve oyuncuların ne kadar süre alırlarsa alsınlar ellerinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Çok güzel bir taraftarımız var ve bütün rakiplerimizin burada oynamaktan zevk aldığını düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ama onlara ilk saniyeden itibaren ihtiyacımız var. Maç için burada olmaları, izlemeleri güzel ama son 5 dakikadaki desteğe maçın başından itibaren ihtiyacımız var. Pazar günü Anadolu Efes karşısında da aynı desteği bekliyoruz. Bu bizim için önemli."
Radonjic: "Savunmada daha iyi oynamamız gerekiyordu"
Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, sözlerine galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik ederek başladı.
İlk yarıda hücumda iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Radonjic, "Hücumda iyiydik ama çok fazla sayı yedik. Savunmada daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ama son birkaç dakikada bazı şeyleri kaybettik. Hücum açısından kötü kararlar aldık. Onlar da bunu avantaja çevirerek sayı üretti." diye konuştu.
- 1.11.2018 23:15
- Güncelleme: 1.11.2018 23:22
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Obradovic: Takımımdan çok memnunum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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