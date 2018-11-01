Kalesini kapatıyor
Kanarya, Galatasaray’a Süper Lig’de oynadıkları son 5 derbide de gol atma şansı vermedi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.
ELJİF ELMAS DA 11'DE OLACAK
SARI-lacivertlilerin genç yeteneği Eljif Elmas da yarınki derbide 11'de başlaması beklenen isimlerden biri... Koeman'ın, antrenman maçlarında as takımda denediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu, takıma dinamizm katmak için 11'de düşündüğü ifade edildi.
AYEW'DEN VEDA: İYİ ŞANSLAR PATRON
Fenerbahçe'nın Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cocu'ya veda etti. Twitter'da Phillip Cocu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Seninle çalışmak onurdu patron. Harika insan, harika koç . İyi şanslar patron" ifadelerini kullandı.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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