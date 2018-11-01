Kalesini kapatıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Kalesini kapatıyor

    Kalesini kapatıyor

    Kanarya, ’a ’de oynadıkları son 5 derbide de gol atma şansı vermedi.

    Sarı-kırmızılılar, ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

    ELJİF ELMAS DA 11'DE OLACAK

    SARI-lacivertlilerin genç yeteneği Eljif Elmas da yarınki derbide 11'de başlaması beklenen isimlerden biri... Koeman'ın, antrenman maçlarında as takımda denediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu, takıma dinamizm katmak için 11'de düşündüğü ifade edildi.


    AYEW'DEN VEDA: İYİ ŞANSLAR PATRON

    'nın Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cocu'ya veda etti. Twitter'da Phillip Cocu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Seninle çalışmak onurdu patron. Harika insan, harika koç . İyi şanslar patron" ifadelerini kullandı.

    1. 1.11.2018
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