Hazırlıklar tam gaz
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
EN GOLCÜ SPOREL
Fener ile Galatasaray arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. G.Saray'da da Metin Oktay 19 gol attı.
FATURALAR AĞIR
İki takım arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası hem iki taraf için de ağır oldu. Söz konusu zaman içinde derbiler sonrası F.Bahçe 7, G.Saray 3 maç seyircisiz cezası aldı. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 966 bin 250, G.Saray ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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