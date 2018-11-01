Hazırlıklar tam gaz – Fotomaç – 01 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Hazırlıklar tam gaz

    Hazırlıklar tam gaz

    Sarı-lacivertli takım, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Salonda yapılan core çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla noktalandı.

    EN GOLCÜ SPOREL

    Fener ile arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. G.Saray'da da 19 gol attı.

    FATURALAR AĞIR

    İki takım arasında geride kalan 8 sezonda oynanan derbilerin faturası hem iki taraf için de ağır oldu. Söz konusu zaman içinde derbiler sonrası F.Bahçe 7, G.Saray 3 maç seyircisiz cezası aldı. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 966 bin 250, G.Saray ise 1 milyon 239 bin 500 lira para cezası verdi.
    1. 1.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazırlıklar tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN