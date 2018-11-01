Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının İddaa oranları bir kez daha değişti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde İddaa oranları açıklanmıştı.
Yeni Malatyaspor'a karşı 2-0 yenilgi ve takımda birçok as futbolcunun sakat durumda olduğu Galatasaray ve sahasında Ankaragücü'ne aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe arasında mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi ilk oranların ardından 3. kez değişti.
İlk olarak Galatasaray galibiyetine 1.65 oran verilirken, bu oran 1.80'e yükselmişti. Son açıklanan oranla Galatasaray 1.85 olmuştu. Oranlar 3. kez değişince Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1.75 oldu.
Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 3.40'tan 3.25'e düşürülmüştü. Bu oran 3.00 geriledi. Bir kez daha yapılan değişiklikle Fenerbahçe'nin oranı yeniden 3.25 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.30'dan 3.00'e düşmüştü. Ancak beraberliğe verilen oran 3.10'a yükseltildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi iddaa oranları
Galatasaray
İlk oran: 1.65
İkinci oran: 1.80
Üçüncü oran: 1.85
Son oran: 1.75
Beraberlik
İlk oran: 3.30
İkinci oran: 3.0
Üçüncü oran: 3.0
Son oran: 3.1
Fenerbahçe
İlk oran: 3.40
İkinci oran: 3.25
Üçüncü oran: 3.00
Son oran: 3.25
- 1.11.2018 11:02
- Güncelleme: 1.11.2018 11:04
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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