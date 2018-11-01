Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    - derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları bir kez daha değişti

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak - maçının İddaa oranları bir kez daha değişti.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü oynanacak - maçı öncesinde İddaa oranları açıklanmıştı.

    Yeni Malatyaspor'a karşı 2-0 yenilgi ve takımda birçok as futbolcunun sakat durumda olduğu Galatasaray ve sahasında Ankaragücü'ne aldığı yenilgi sonrası teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe arasında mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi ilk oranların ardından 3. kez değişti.

    İlk olarak Galatasaray galibiyetine 1.65 oran verilirken, bu oran 1.80'e yükselmişti. Son açıklanan oranla Galatasaray 1.85 olmuştu. Oranlar 3. kez değişince Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran 1.75 oldu.

    Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen oran ise 3.40'tan 3.25'e düşürülmüştü. Bu oran 3.00 geriledi. Bir kez daha yapılan değişiklikle Fenerbahçe'nin oranı yeniden 3.25 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.30'dan 3.00'e düşmüştü. Ancak beraberliğe verilen oran 3.10'a yükseltildi.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi iddaa oranları

    Galatasaray

    İlk oran: 1.65

    İkinci oran: 1.80

    Üçüncü oran: 1.85

    Son oran: 1.75

    Beraberlik

    İlk oran: 3.30

    İkinci oran: 3.0

    Üçüncü oran: 3.0

    Son oran: 3.1

    Fenerbahçe

    İlk oran: 3.40

    İkinci oran: 3.25

    Üçüncü oran: 3.00

    Son oran: 3.25

    1. 1.11.2018 11:02
    2. Güncelleme: 1.11.2018 11:04
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