Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'den derbiye videolu hazırlık

    Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık

    yönetimi kritik maç öncesinde takıma psikolojik destek veriyor. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk kez derbisine çıkacak olan futbolcuları motive etmek için geçmiş maçların görüntülerini izlettiriyor.

    Yarın oynayacağı Galatasaray derbisine çok sıkıntılı bir ortamda hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim dümene geçti.

    BİRÇOK OYUNCU VAR
    Sarı-lacivertliler dev maç öncesi psikolojik faktörlere ağırlık veriyor. Yöneticiler ilk kez Galatasaray maçının heyecanını yaşayacak olan Harun, Reyes, Benzia, Jailson, Andre Ayew, Eljif Elmas, Frey ve Barış Alıcı gibi isimleri havaya sokmak için geçmiş derbilerin görüntülerini izlettiriyor.

    ÖNEMİNİ ANLATIYORLAR
    Takımın tecrübeli isimleri Mehmet Topal, Hasan Ali ve Martin Skrtel de takım arkadaşlarına Galatasaray derbisinin önemini aşılıyor ve takım içinde motivasyonu artırıyor. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından yöneticiler artık Samandıra'ya daha sık ziyaretler yapıyor. Herkes derbiye dönüm noktası olarak bakıyor.

    KOEMAN HIRSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
    Takımı Galatatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Hollandalı hocanın futbolcularla çok iyi bir iletişiminin olduğu da gözleniyor.

    TAKVİM
    1. 1.11.2018 11:11
    2. Güncelleme: 1.11.2018 11:15
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