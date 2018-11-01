Fenerbahçe'den derbiye videolu hazırlık
Fenerbahçe yönetimi kritik maç öncesinde takıma psikolojik destek veriyor. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan futbolcuları motive etmek için geçmiş maçların görüntülerini izlettiriyor.
BİRÇOK OYUNCU VAR
Sarı-lacivertliler dev maç öncesi psikolojik faktörlere ağırlık veriyor. Yöneticiler ilk kez Galatasaray maçının heyecanını yaşayacak olan Harun, Reyes, Benzia, Jailson, Andre Ayew, Eljif Elmas, Frey ve Barış Alıcı gibi isimleri havaya sokmak için geçmiş derbilerin görüntülerini izlettiriyor.
ÖNEMİNİ ANLATIYORLAR
Takımın tecrübeli isimleri Mehmet Topal, Hasan Ali ve Martin Skrtel de takım arkadaşlarına Galatasaray derbisinin önemini aşılıyor ve takım içinde motivasyonu artırıyor. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından yöneticiler artık Samandıra'ya daha sık ziyaretler yapıyor. Herkes derbiye dönüm noktası olarak bakıyor.
KOEMAN HIRSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Takımı Galatatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Hollandalı hocanın futbolcularla çok iyi bir iletişiminin olduğu da gözleniyor.
TAKVİM
- 1.11.2018 11:11
- Güncelleme: 1.11.2018 11:15
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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