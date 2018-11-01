Bol şans!
Josef, derbi için sosyal medyadan takıma destek verdi; “F.Bahçe tekrar güzel günlere dönecek” dedi. Taraftarlara ise sitem etti
BİR ÜZÜNTÜM VAR!
Tecrübeli oyuncu, ilginç ifadeler de kullandı. Fenerbahçeli taraftarlara sitemde bulunan Josef, "Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. 'Diğerlerinin gol atması için koşan' oyunculara değer vermeyi öğrenin" yorumunu yaptı. Fenerbahçe'de 134 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu; 15 gol, 4 asist üretmişti.
Josef, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arabistan'dan gelen teklifin maddi yönden çok iyi olduğu için Ahli'ye geçtiğini söylemişti.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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