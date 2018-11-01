Bol şans! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Bol şans!

    Bol şans!

    , derbi için sosyal medyadan takıma destek verdi; “F.Bahçe tekrar güzel günlere dönecek” dedi. Taraftarlara ise sitem etti

    Sezon başında Al Ahli'ye gönderilen de Souza, derbi öncesi sosyal medyadan sarı-lacivertlilere destek verdi. G.Saray'a attığı bir golün videosunu paylaşan sambacı, "Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesilkile F.Bahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir" dedi.

    BİR ÜZÜNTÜM VAR!

    Tecrübeli oyuncu, ilginç ifadeler de kullandı. Fenerbahçeli taraftarlara sitemde bulunan Josef, "Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. 'Diğerlerinin gol atması için koşan' oyunculara değer vermeyi öğrenin" yorumunu yaptı. 'de 134 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu; 15 gol, 4 asist üretmişti.
    Josef, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arabistan'dan gelen teklifin maddi yönden çok iyi olduğu için Ahli'ye geçtiğini söylemişti.
    1. 1.11.2018
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