Benzia hazır!
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Benzia hazır!

    Benzia hazır!

    Cezayirli yıldız heyecanla derbisini bekliyor. Benzia “Tüm camia olarak bu maça hazırız” diye konuştu

    F.Bahçe'de camiayı G.Saray derbisi heyecanı sardı. Bunu yaşayan isimlerden biri de yeni transferlerden . Cezayirli yıldız "Bu derbinin kulüp için önemini biliyoruz. Hepimiz heyecanla bu maçı bekliyoruz. Bu bizim için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

    'TOPARLANIRIZ'

    şöyle konuştu: "'nin tarihini biliyoruz. Bu tarihe yakışan takımın üst sıralarda olmasıdır. Toparlanacağımızı biliyoruz. Bunu bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Taraftarımızı çok üzdük"

    1. 1.11.2018
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