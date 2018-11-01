Benzia hazır!
Cezayirli yıldız heyecanla Galatasaray derbisini bekliyor. Benzia “Tüm camia olarak bu maça hazırız” diye konuştu
F.Bahçe'de camiayı G.Saray derbisi heyecanı sardı. Bunu yaşayan isimlerden biri de yeni transferlerden Yassine Benzia. Cezayirli yıldız "Bu derbinin kulüp için önemini biliyoruz. Hepimiz heyecanla bu maçı bekliyoruz. Bu bizim için bir fırsat" ifadelerini kullandı.
'TOPARLANIRIZ'
Yassine Benzia şöyle konuştu: "Fenerbahçe'nin tarihini biliyoruz. Bu tarihe yakışan takımın üst sıralarda olmasıdır. Toparlanacağımızı biliyoruz. Bunu bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Taraftarımızı çok üzdük"
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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