Benzia hazır!

F.Bahçe'de camiayı G.Saray derbisi heyecanı sardı. Bunu yaşayan isimlerden biri de yeni transferlerden Yassine Benzia. Cezayirli yıldız "Bu derbinin kulüp için önemini biliyoruz. Hepimiz heyecanla bu maçı bekliyoruz. Bu bizim için bir fırsat" ifadelerini kullandı.



'TOPARLANIRIZ'

Yassine Benzia şöyle konuştu: "Fenerbahçe'nin tarihini biliyoruz. Bu tarihe yakışan takımın üst sıralarda olmasıdır. Toparlanacağımızı biliyoruz. Bunu bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Taraftarımızı çok üzdük"