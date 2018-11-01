AVİS anlaşması bugün – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    anlaşması bugün

    AVİS anlaşması bugün

    yeni sponsoru ile sözleşmeyi bugün imzalayacak

    10.30'da başlayacak törene başkan da katılacak. Burada yeni teknik direktör ile ilgili soruları da yanıtlaması bekleniyor.

    VOLKAN'DAN ZİYARET

    Kanarya'da kadro dışı bırakılan , fibula kemiği kırılan Oğuz Kaan Güçtekin'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini sundu. Kaan da Volkan'a teşekkür etti.
    1. 1.11.2018
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