AVİS anlaşması bugün
Fenerbahçe yeni sponsoru AVİS ile sözleşmeyi bugün imzalayacak
VOLKAN'DAN ZİYARET
Kanarya'da kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, fibula kemiği kırılan Oğuz Kaan Güçtekin'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini sundu. Kaan da Volkan'a teşekkür etti.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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