Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi. Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

COCU'YA ŞANS DİLEDİ

Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.

SEZON SONUNA KADAR YANAL!

Fenerbahçe taraftarının, takımın başına gelmesi için internette imza kampanyası başlattığı Ersun Yanal için Başkan Ali Koç'u ikna etme çabaları sürüyor. Bazı yöneticilerin, "Taraftarın sesine kulak verelim. En azından sezon sonuna kadar takımın başına gelsin. Ersun Yanal gelirse kötü sonuçta taraftarın sitem etme hakkı da olmaz" görüşünü Koç'a ilettiği öğrenildi.



SABAH