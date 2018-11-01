Ali Koç, Andre Ayew’e sert çıktı! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    , ’e sert çıktı!

    Ali Koç, Andre Ayew’e sert çıktı!

    Başkanı , geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

    Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi. Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

    COCU'YA ŞANS DİLEDİ

    Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.

    SEZON SONUNA KADAR YANAL!

    taraftarının, takımın başına gelmesi için internette imza kampanyası başlattığı için Başkan 'u ikna etme çabaları sürüyor. Bazı yöneticilerin, "Taraftarın sesine kulak verelim. En azından sezon sonuna kadar takımın başına gelsin. Ersun Yanal gelirse kötü sonuçta taraftarın sitem etme hakkı da olmaz" görüşünü Koç'a ilettiği öğrenildi.

    SABAH

    1. 1.11.2018 11:13
    2. Güncelleme: 1.11.2018 11:37
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