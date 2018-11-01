Ali Koç, Andre Ayew’e sert çıktı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Andre Ayew ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Koç, yıldız oyuncuya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade edip, Galatasaray maçıyla birlikte kendisinden beklenen performansı vermesini istedi. Koç, "Sen bu takımın yıldızlarından birisin. Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi. Daha fazla mücadele et, daha fazla sorumluluk al. Bu takımın sana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
COCU'YA ŞANS DİLEDİ
Ayew dün sosyal medya hesabından Cocu ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Harika bir kişi, harika bir koç. Seninle çalışmak onurdu. İyi şanslar patron" notunu düştü.
SEZON SONUNA KADAR YANAL!
Fenerbahçe taraftarının, takımın başına gelmesi için internette imza kampanyası başlattığı Ersun Yanal için Başkan Ali Koç'u ikna etme çabaları sürüyor. Bazı yöneticilerin, "Taraftarın sesine kulak verelim. En azından sezon sonuna kadar takımın başına gelsin. Ersun Yanal gelirse kötü sonuçta taraftarın sitem etme hakkı da olmaz" görüşünü Koç'a ilettiği öğrenildi.
SABAH
- 1.11.2018 11:13
- Güncelleme: 1.11.2018 11:37
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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