Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut , maçın istedikleri şekilde sonuçlandığını belirterek, "Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız vardı. Onları görme şansımız oldu. Gençlerimizi sahaya sürdük. Yeni gelen arkadaşlarımızı görme fırsatımız oldu. İyi maçtı. Yolumuza devam ediyoruz. Tur atlamak istiyorduk ve bunu başardık." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Takımın verilmeyen golü hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Bulut, "Ben gol olduğunu gördüğümden dolayı geriye döndüm. Kayıtlara baktığımızda, top içerdeydi. Kupada Video Yardımcı Hakem (VAR) yok, hakemler var. Oluyor bazen bunlar." yanıtını verdi.

ERDEM: "ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPTIK"

Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Bilgin Erdem, kupada birçok sürpiz sonuç olduğunu ve kendilerinin de bu sonuçlardan birine imza atmak için sahaya çıktıklarını kaydetti.

Takım olarak kendi güçlerini bildiklerini aktaran Erdem, "Gücümüzü biliyorduk ama Süper Lig'in en formda takımlarından birine karşı mücadele ettik. Biz de kolay lokma olmak istemedik. Çıkıp topumuzu oynadık. Elimizden gelen herşeyi yaptık. Kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istedik. Turu kaybettik, üzüntülüyüz. Yeni Malatyaspor'u kutluyorum ve Süper Lig'de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.