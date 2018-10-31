Erol Bulut'tan Türkiye Kupası açıklamaları!
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kırklarelispor'u 1-0 yenerek üst tura yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
Bir gazetecinin, "Takımın verilmeyen golü hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Bulut, "Ben gol olduğunu gördüğümden dolayı geriye döndüm. Kayıtlara baktığımızda, top içerdeydi. Kupada Video Yardımcı Hakem (VAR) yok, hakemler var. Oluyor bazen bunlar." yanıtını verdi.
ERDEM: "ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPTIK"
Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Bilgin Erdem, kupada birçok sürpiz sonuç olduğunu ve kendilerinin de bu sonuçlardan birine imza atmak için sahaya çıktıklarını kaydetti.
Takım olarak kendi güçlerini bildiklerini aktaran Erdem, "Gücümüzü biliyorduk ama Süper Lig'in en formda takımlarından birine karşı mücadele ettik. Biz de kolay lokma olmak istemedik. Çıkıp topumuzu oynadık. Elimizden gelen herşeyi yaptık. Kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istedik. Turu kaybettik, üzüntülüyüz. Yeni Malatyaspor'u kutluyorum ve Süper Lig'de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
- 31.10.2018 22:24
- Güncelleme: 31.10.2018 22:25
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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