Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oranlar değişti! – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    - derbisinde oranlar değişti!

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oranlar değişti!

    Bu hafta oynanacak - derbisi için, İddia Risk Yönetimi oranları güncelledi.

    İddia Ris Yönetimi, - derbisi için oranları değiştirdi. Yeni oranlara göre Galatasaray'ın galibiyeti 1,65'ten 1,85'e çıkarılırken, beraberliğin oranı 3,30'dan 3,00'a, Fenerbahçe'nin galibiyeti ise 3,40'tan 3,00'a indirildi.
    1. 31.10.2018 14:46
    2. Güncelleme: 31.10.2018 14:47
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