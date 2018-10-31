Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'de derbi mesaisi devam ediyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de derbi mesaisi devam ediyor

    , 'in 11'inci haftasında Stadyumu’nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

    Erwin Koeman yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonra idman sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Sarı lacivetliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 31.10.2018 15:39
    2. Güncelleme: 31.10.2018 15:40
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