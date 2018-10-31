Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü
Erwin Koeman yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonra idman sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı lacivetliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31.10.2018 15:39
- Güncelleme: 31.10.2018 15:40
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Fenerbahçe'de derbi mesaisi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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