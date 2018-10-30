‘Yollayın gitsin!’ – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    ‘Yollayın gitsin!’

    ‘Yollayın gitsin!’

    Ankaragücü maçında penaltı kararına itirazı abartıp hakeme küfürlü tepki gösteren, sonrasında ise kırmızı kartla atılan İslam Slimani, taraftarının büyük tepkisini aldı.

    Sosyal medyadan adeta bombardımana tutulan Cezayirli golcünün yaptığının "büyük sorumsuzluk" olduğu savunulurken, "'nin büyüklüğünü daha anlayamamış. Sezon sonu beklenmeden geri yollansın" yorumları öne çıktı.

    1. 30.10.2018
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