‘Yollayın gitsin!’
Ankaragücü maçında penaltı kararına itirazı abartıp hakeme küfürlü tepki gösteren, sonrasında ise kırmızı kartla atılan İslam Slimani, Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini aldı.
Sosyal medyadan adeta bombardımana tutulan Cezayirli golcünün yaptığının "büyük sorumsuzluk" olduğu savunulurken, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha anlayamamış. Sezon sonu beklenmeden geri yollansın" yorumları öne çıktı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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