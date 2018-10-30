Üç hocayı göndertti – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Üç hocayı göndertti

    Üç hocayı göndertti

    A.Gücü’nü uçuran İsmail Kartal, F.Bahçe galibiyetiyle Cocu dönemine son verdirdi. Daha önce aynı kaderi ve yaşadı

    Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak çalıştığı 'de 2014- 15 sezonunda teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, sarılacivertli takımı o sezon ikinci yapmıştı. Ancak 'ın başkanlığını yaptığı dönemin yönetimi, bunu başarısızlık sayıp Kartal'la yolları ayırmıştı. 57 yaşındaki hoca, çalıştırdığı Aankaragücü ile önceki gece Kadıköy'de Fenerbahçe'ye ağır bir yenilgi yaşattı. Bu mağlubiyet, Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı, Phillip Cocu'nun görevine son verildi.

    GALATASARAY ÜÇÜNCÜ KEZ

    Cocu'yu ülkesine gönderten Kartal, bu sezon bunu 3'üncü kez yaptı. 5. haftada Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor, 'le yollarını ayırmıştı. 6'ncı haftada ise Kartal'ın çalıştırdığı başkent ekibine 1-0'lık skorla mağlup olan BB Erzurumspor, teknik direktör 'ın görevine son verdi. Fikstürde Ankaragücü'nü takip eden , üçüncü kez teknik direktörünün görevine son vermiş bir takımla mücadele edecek, cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    'O KADAR KARAKTERSİZ DEĞİLİM'

    Ankaragücü, İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberleri gerçeği yansıtmadığı duyurdu. Kartal ise yaptığı açıklamada, "Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta bulunmam. Görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.
    1. 30.10.2018
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