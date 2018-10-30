Üç hocayı göndertti
A.Gücü’nü uçuran İsmail Kartal, F.Bahçe galibiyetiyle Cocu dönemine son verdirdi. Daha önce aynı kaderi Safet Susic ve Mehmet Altıparmak yaşadı
GALATASARAY ÜÇÜNCÜ KEZ
Cocu'yu ülkesine gönderten Kartal, bu sezon bunu 3'üncü kez yaptı. 5. haftada Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor, Safet Susic'le yollarını ayırmıştı. 6'ncı haftada ise Kartal'ın çalıştırdığı başkent ekibine 1-0'lık skorla mağlup olan BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi. Fikstürde Ankaragücü'nü takip eden Galatasaray, üçüncü kez teknik direktörünün görevine son vermiş bir takımla mücadele edecek, cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
'O KADAR KARAKTERSİZ DEĞİLİM'
Ankaragücü, İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberleri gerçeği yansıtmadığı duyurdu. Kartal ise yaptığı açıklamada, "Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takımla görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta bulunmam. Görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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