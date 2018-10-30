Oğuz Kağan devreyi kapattı
Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuz Kağan Güçtekin dün ameliyat oldu.
KIZDIRAN PAYLAŞIM
Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer'in 3-1 kazandıkları mücadele sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Kenan paylaşımında "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu sonrasında gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
HOOİJDONK HEYECANI
F.bahçe'nın eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Hollandalı futbol adamının bu paylaşımının ardından, "Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusu taraftarlarda heyecana neden oldu. Ancak Hooijdonk'un Galatasaray derbisi için geldiği öğrenildi.
BİLGİSAYARLA GELDİ
Cocu'nun Fener'e bilgisayar programı ile geldiği öne sürüldü. Futbolarena'nın haberine göre, programda belirlenen kriterlere uygun teknik direktörler sorgulandı. Aranan özelliklerin sisteme girilmesiyle Cocu ismi ilk sırada çıktı.
HOLLANDALILAR BİLE HAK VERDİ
Cocu'nun gönderilmesi Hollanda'da da yankı uyandırırken, Ali Koç'un kararına hak verdiler. Hollanda'nın Voetbalzone sitesi "F.Bahçe Cocu'yu göndermekle doğru bir karar verdi mi" sorulu bir anket düzenledi. Katılımcılar yüzde 78 oranında 'Evet' yanıtı verirken, sadece yüzde 22'lik bir kısım kararı yanlış buldu.
- 30.10.2018
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Oğuz Kağan devreyi kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.