Oğuz Kağan devreyi kapattı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    devreyi kapattı

    <a href="/index/oguz-kagan?id=7dbc6a13-c176-4565-b2f4-273ea77d3398" class="" rel="tag">Oğuz Kağan</a> devreyi kapattı

    Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Güçtekin dün ameliyat oldu.

    Fibula kemiğinde kırık tespit edilen genç futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon formasıyla 'de ilk maçına Ankaragücü karşısına çıkmıştı.

    KIZDIRAN PAYLAŞIM

    Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer'in 3-1 kazandıkları mücadele sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Kenan paylaşımında "Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu sonrasında gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

    HOOİJDONK HEYECANI

    F.bahçe'nın eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Hollandalı futbol adamının bu paylaşımının ardından, "'ye mi geliyor?" sorusu taraftarlarda heyecana neden oldu. Ancak Hooijdonk'un derbisi için geldiği öğrenildi.

    BİLGİSAYARLA GELDİ

    Cocu'nun Fener'e bilgisayar programı ile geldiği öne sürüldü. Futbolarena'nın haberine göre, programda belirlenen kriterlere uygun teknik direktörler sorgulandı. Aranan özelliklerin sisteme girilmesiyle Cocu ismi ilk sırada çıktı.

    HOLLANDALILAR BİLE HAK VERDİ

    Cocu'nun gönderilmesi Hollanda'da da yankı uyandırırken, 'un kararına hak verdiler. Hollanda'nın Voetbalzone sitesi "F.Bahçe Cocu'yu göndermekle doğru bir karar verdi mi" sorulu bir anket düzenledi. Katılımcılar yüzde 78 oranında 'Evet' yanıtı verirken, sadece yüzde 22'lik bir kısım kararı yanlış buldu.
    1. 30.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    devreyi kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN