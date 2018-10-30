İsmail Kartal'a yenilen gidiyor! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'a yenilen gidiyor!

    İsmail Kartal'a yenilen gidiyor!

    'e bu sezon yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör 'ın 10. hafta geride kalırken ilginç bir durumun baş rolünde olduğu ortaya çıktı.

    Ankaragücü'nün hocası 'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın da görevine son verildi.

    İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u? da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de 'la yollar ayrıldı.

    Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Phillip Cocu oldu.

    1. 30.10.2018 10:31
    2. Güncelleme: 30.10.2018 12:09
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