Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın da görevine son verildi.

İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u? da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.



Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Phillip Cocu oldu.