İsmail Kartal'a yenilen gidiyor!
Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın 10. hafta geride kalırken ilginç bir durumun baş rolünde olduğu ortaya çıktı.
Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'ın 10 haftada çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı. Öyle ki Ankaragücü'nün yendiği 3 teknik adamın da görevine son verildi.
İlk olarak 5. haftada Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra Susic'in gönderilmesine neden olan İsmail Kartal, ardından Erzurumspor'u? da deplasmanda 0-1 yendi ve bu kez de Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.
Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal'ın son kurbanı ise Phillip Cocu oldu.
- 30.10.2018 10:31
- Güncelleme: 30.10.2018 12:09
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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