Frey ve Jailson parasına Süper Lig takımı kuruluyor!
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup eden Ankaragücü'nün toplam kadro maliyeti ortaya çıktı.
Yeni Malatyaspor'dan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de 3-1 yenerek 16 puana ulaşan Ankaragücü, deyim yerindeyse bu başarıyı yoktan var etti.
6 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen sarı-lacivertlilerin toplam takım bütçesinin değeri neredeyse Fenerbahçe'de bir oyuncunun maliyetine eşit...
Transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelen, buna rağmen kadrosuna kaliteli yabancıları kazandırmayı başaran Ankaragücü, Süper Lig'de performansıyla dikkat çekmeyi başaran bu takımı toplamda 7 milyon Euro'ya kurdu. Yani bu rakam Fenerbahçe'nin oyuncu ücreti hariç Frey ve Jailson'un kulüplerine ödediği rakamla aynı...
BONSERVİS YOK!
Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koyan, istatistiklerde maçın yıldızı olarak öne çıkan Djedje'yi bonservissiz, yalnızca 650 bin Euro'ya renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde Cerci, Bifouma, Mokhtar, El Kabir gibi yıldız isimler de bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.
- 30.10.2018 10:36
- Güncelleme: 30.10.2018 12:04
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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