Frey ve Jailson parasına Süper Lig takımı kuruluyor! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Frey ve Jailson parasına takımı kuruluyor!

    Frey ve Jailson parasına <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> takımı kuruluyor!

    'yi 'de 3-1'lik skorla mağlup eden Ankaragücü'nün toplam kadro maliyeti ortaya çıktı.

    'dan sonra 'de 'yi de 3-1 yenerek 16 puana ulaşan Ankaragücü, deyim yerindeyse bu başarıyı yoktan var etti.

    6 yıl aradan sonra 'e geri dönen sarı-lacivertlilerin toplam takım bütçesinin değeri neredeyse 'de bir oyuncunun maliyetine eşit...

    bonservisi elinde olan oyunculara yönelen, buna rağmen kadrosuna kaliteli yabancıları kazandırmayı başaran Ankaragücü, 'de performansıyla dikkat çekmeyi başaran bu takımı toplamda 7 milyon Euro'ya kurdu. Yani bu rakam Fenerbahçe'nin oyuncu ücreti hariç Frey ve Jailson'un kulüplerine ödediği rakamla aynı...

    BONSERVİS YOK!
    Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koyan, istatistiklerde maçın yıldızı olarak öne çıkan Djedje'yi bonservissiz, yalnızca 650 bin Euro'ya renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde Cerci, Bifouma, Mokhtar, El Kabir gibi yıldız isimler de bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.

    1. 30.10.2018 10:36
    2. Güncelleme: 30.10.2018 12:04
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