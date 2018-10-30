Yeni Malatyaspor'dan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de 3-1 yenerek 16 puana ulaşan Ankaragücü, deyim yerindeyse bu başarıyı yoktan var etti.

6 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen sarı-lacivertlilerin toplam takım bütçesinin değeri neredeyse Fenerbahçe'de bir oyuncunun maliyetine eşit...

Transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelen, buna rağmen kadrosuna kaliteli yabancıları kazandırmayı başaran Ankaragücü, Süper Lig'de performansıyla dikkat çekmeyi başaran bu takımı toplamda 7 milyon Euro'ya kurdu. Yani bu rakam Fenerbahçe'nin oyuncu ücreti hariç Frey ve Jailson'un kulüplerine ödediği rakamla aynı...

BONSERVİS YOK!

Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koyan, istatistiklerde maçın yıldızı olarak öne çıkan Djedje'yi bonservissiz, yalnızca 650 bin Euro'ya renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde Cerci, Bifouma, Mokhtar, El Kabir gibi yıldız isimler de bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.